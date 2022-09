De Ligt umilia Allegri: "La differenza tra Bayern Monaco e Juventus"

08 settembre 2022 a

"Oggi abbiamo fatto un'ottima gara, non perfetta ovviamente, ma abbiamo fatto un ottimo gioco. L'Inter ha giocato bene con anta intensità, soprattutto è stato difficile il primo tempo per noi. Alla fine abbiamo fatto molto bene”. Esordisce così ai microfoni di Sky Matthijs de Ligt, che poi torna a stuzzicare ancora la Juve e Serie A. "Qual è la differenza tra il Bayern Monaco e la Juventus?", gli chiede Fabio Capello dallo studio. “Mi sto allenando contro gli attaccanti più forti al mondo — ha detto ancora l’ex bianconero — Ogni giorno imparo e migliori, questo è importante per me". Poi una parola sulle metodologie di allenamento: "Gli allenamenti in Italia e in Germania sono duri ma lo sono in modo diverso — ha stuzzicato ancora l’olandese —. Alla Juve si faceva molta tattica, tanti schemi e poca intensità. Quando sono arrivato a Monaco mi mancava lo sprint e ho avuto delle difficoltà iniziali proprio negli scatti”.

Quelle parole contro la Juve riprese da capitan Bonucci - Non è la prima volta che De Ligt torna a parlare della Juve e di alcune questioni tecniche, tanto da venire ripreso persino da capitan Leonardo Bonucci poco prima della sua partenza per la Germania. Lo stesso olandese, in quell’occasione, ha voluto specificare di aver detto "semplicemente quello che pensavano tutti". Inutile anche stavolta sottolineare che molto probabilmente queste parole non passeranno inosservate.