Roger Federer si ritira: "Cosa dice il mio corpo", addio al Re del tennis

Nei giorni in cui il mondo piange la scomparsa della Regina Elisabetta, si ritira anche il Re del tennis. Si tratta di Roger Federer, che ha finalmente deciso di rompere gli indugi e di comunicare ufficialmente la decisione di smettere di giocare. In realtà lo svizzero è lontano dai campi da tennis già da tanto tempo, ma adesso si è convinto definitivamente a mollare.

“Ho 41 anni - ha dichiarato - ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”. Si chiude quindi ufficialmente l’epoca dei Big Three: prima c’erano solo Federer e Nadal, poi si è aggiunto Djokovic ad aumentare ancora di più lo spettacolo.

King Roger chiude con la bellezza di 20 Slam vinti. “Come molti di voi sanno - ha aggiunto Federer - gli ultimi 3 anni mi hanno messo davanti ad una serie di ostacoli rappresentati da infortuni e operazioni. Ho lavorato sodo per tornare in piena forma ma conosco anche le potenzialità e i limiti del mio fisico: il messaggio è stato chiaro. Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Ho ricevuto un talento speciale per giocare a tennis, l'ho fatto ad un livello superiore a qualsiasi aspettativa e per un periodo molto più lungo di quanto potessi mai immaginare”.