Mario Balotelli non sta in piedi: video-choc da Losanna fuori dal pub

17 settembre 2022 a

Cosa combina Mario Balotelli? Sembra che stavolta, l'ex rossonero, abbia superato il limite. Per l'ennesima volta. In pratica non finisce in copertina per il calcio, ma per alcuni comportamenti forse eccessivi e sopra le righe.

Spunta un video, che pubblica Actu Foot, in cui il calciatore barcolla fuori da un bar di Losanna, in Svizzera. E due persone lo portano via. Ovviamente, in poco tempo, il contenuto diventa virale. Anche Dagospia ne parla. Ci sarebbe un'altra indiscrezione: sempre secondo Actu Foot "l'ex Milan non si sarebbe più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani". Quindi, sembra che la sua nuova avventura con il Sion, iniziata il 31 agosto scorso, non è andata affatto bene.

Cosa prevede la nuova vita sportiva di Super Mario? Prima di tutto non dimentichiamo la lite con l'allenatore Vincenzo Montella: Balo lascia l'Adana Demirspor e la Turchia e andare a giocare in Svizzera. Secondo RSI è atteso nel Canton Vallese per sottoporsi alle visite mediche di rito, poi firmerà il contratto che lo legherà al club fino al 2025. Balo dovrà stare agli ordine del tecnico Paolo Tramezzani, che sembra conosca bene. Poi c'è il capitolo ingaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il Sion pagherà all'Adana Deemirspor 2 milioni di euro per il trasferimento in Svizzera di Mario Balotelli. Che firmerà un accordo di due anni, il guadagno sarà di 3 milioni di euro l'anno. Mica male.