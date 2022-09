Lazio, "crollo emotivo" per Maurizio Sarri: indiscrezioni inquietanti sul mister

17 settembre 2022 a

a

a

Una clamorosa umiliazione per la Lazio, sconfitta per 5-1 in casa del Midtylland in Europa League. Un risultato clamoroso, pesantissimo, tanto che Ciro Immobile, nel post-partita, si è scusato con i circa 200 tifosi biancocelesti che sono andati fino in Danimarca per vedere simile disfatta. La società ha anche deciso di rimborsare ai tifosi il biglietto.

Mario Balotelli non sta in piedi: video-choc da Losanna fuori dal pub | Guarda

Sul banco degli imputati, ovviamente c'è l'allenatore, Maurizio Sarri, che ha puntato il dito contro lo spogliatoio e ha anche di fatto aperto lo spiraglio alle dimissioni: "Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza", ha sparato ad alzo zero, adombrando di fatto anche una sorta di complotto contro di lui.

"Chi arriva al posto di Allegri". Juve, tam-tam impazzito: il nome impensabile

Ma sarebbe più di uno sfogo a caldo: Il Messaggero, infatti, rivela che il tecnico toscano starebbe davvero riflettendo sulle sue dimissioni. Già, perché i 14 mesi passati sulla panchina della Lazio sono stati molto avari in termini di soddisfazioni. E sempre Il Messaggero parla di "crollo emotivo" da parte di Sarri, che potrebbe lasciare se la sua squadra non rispondesse in modo positivo contro la Cremonese. Da par suo, il presidente Claudio Lotito blinda il mister: "Sarri non va via, resta al suo posto, non c'è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo...", ha rivelato il presidente biancoceleste.