Napoli batte il Milan, decisivo il gol di Simeone: azzurri in testa con l'Atalanta

18 settembre 2022 a

a

a

Con un'altra grande prova di forza, il Napoli riesce a piazzare un pesantissimo colpo battendo il Milan nel big match della 7 giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-1 per gli azzurri grazie al gol di Simeone dopo il botta e risposta tra Politano e Giroud: la squadra di Spalletti (oggi squalificato) aggancia l'Atalanta in vetta alla classifica a 17 punti, mentre gli uomini di Pioli, fermati da una traversa nel finale e costretti a cadere per la prima volta in campionato, restano fermi a quota 14 insieme alla Lazio. Nella prima parte di gara sono i rossoneri che tentano di comandare le operazioni, creando al 13' una grande palla gol con Giroud che si libera in area e calcia di sinistro, Meret vola e devia la palla sulla traversa.

Inter asfaltata, l'Udinese ora è prima: per Inzaghi è ufficialmente crisi

Una dozzina di minuti più tardi invece, l'attaccante francese leva a Calabria la possibile palla del vantaggio su cross di De Ketelaere, cercando senza fortuna un gol di 'scorpione'. Al 28' il portiere partenopeo fa ancora buona guardia su una zuccata di Krunic, mentre dall'altra parte l'unico tiro in porta degli azzurri porta la firma di Politano, che di testa prova a impensierire Maignan, attento a bloccare in due tempi. Nella ripresa parte meglio il Napoli e al 51' trova l'episodio per sbloccare la gara: Kvaratskhelia va giù in area a contatto con il neo entrato Dest, l'arbitro lascia proseguire ma viene poi richiamato al Var e assegna il penalty. Dal dischetto va Politano che beffa Maignan per l'1-0 ospite.

Esonero-choc? "Chi arriva al posto di Allegri": Juve, il nome impensabile

Il Milan però non ci sta e al 69' pareggia con Giroud, che non sbaglia a pochi passi dalla porta su assist perfetto di Theo Hernandez. Il match sembra poter cambiare improvvisamente faccia, ma una decina di minuti piu' tardi gli azzurri rimettono la freccia per il sorpasso con il neo entrato Simeone, che s'inserisce sul cross di Mario Rui e di testa la mette all'angolino dove Maignan non può arrivare. Nel finale i rossoneri tentano il tutto per tutto per evitare il ko, la traversa pero' dice di no a Kalulu a pochi passi dalla porta dopo una sorta di 'velo' di Giroud.