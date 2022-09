Simone Inzaghi lo toglie, Bastoni dà di matto: "Devono pagare tutti", caos-Inter

19 settembre 2022 a

"Ho cambiato Bastoni e Mkhitaryan perché erano già ammoniti. Perdevamo tutte le seconde palle, volevo dare una scossa". L’Inter cade ancora, contro la sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil, ora terza con un punto di svantaggio sulle capoliste Napoli e Atalanta. Per i nerazzurri è la terza sconfitta in campionato, dopo quelle con Lazio e Milan. Con Simone Inzaghi sulla graticola, per un gioco e dei risultati che non decollano. Anche per i cambi: alla Dacia Arena, con il risultato fermo sull’1-1, le due sostituzioni al 30’ del primo tempo hanno lasciati tutti perplessi, persino lo stesso Bastoni, che accomodandosi in panca è stato ripreso in uno sfogo durissimo. Neanche Robin Gosens è riuscito a placarlo.

Onana, debutto in Champions e poi... che fine gli fa fare Inzaghi

Lo sfogo di Bastoni dopo il cambio ripreso da Dazn - “Sta calmo, ti vedono tutti”. Ha consigliato Gosens a Bastoni, che ha risposto duramente: “Non mi frega un ca***!”. Il tutto mentre scalciava nervosamente i sediolini della postazione nerazzurra. Episodio ripreso dalle telecamere di Dazn, che alza il velo sulla condizione psicologica di un gruppo che sembra sull'orlo di una crisi di nervi: tra Champions e campionato le cose non vanno come dovrebbero. La stessa mimica del tecnico che si sbraccia, urla, sbraita, fende l'aria con l'indice e si sforza di dare indicazioni, passeggia nervosamente davanti alla sua zona, scalcia un pallone spiegano bene qual è lo stato emotivo attuale.

Inzaghi: “Cambiato loro due, ma avrebbero dovuto pagare tutti” - Ai microfoni, nel dopo-gara, Inzaghi ha poi tirato fuori la frase che l’ha fatto finire nella bufera, commentando il cambio che ha fatto uscire in anticipo dal campo Bastoni e Mkhitaryan: “Hanno pagato loro due, ma dovevano pagare tutti quanti — ha commentato l’ex allenatore della Lazio — Ci dobbiamo leccare le ferite e ragionare su questa brutta sconfitta”. E ancora: ”Sono tre trasferte consecutive che andiamo in vantaggio e perdiamo 3-1. Così non va bene — ha concluso — Il responsabile sono io ma così non va bene. Nove gol l'anno scorso l'abbiamo presi in un girone intero. Ci sono errori individuali e collettivi. Ci vuole più concentrazione”.