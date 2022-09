Ciro Immobile lascia la Nazionale: caso clamoroso, "pare che Lotito..."

25 settembre 2022 a

a

a

Fuori un altro. Roberto Mancini perde anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non è partito con la Nazionale per la trasferta in Ungheria, gara decisiva per definire la capolista del girone di Nations League. La Scarpa d'oro 2020 aveva saltato già il match di Milano contro l'Inghilterra per un infortunio muscolare ed è rimasto quindi a casa. Immobile, questa mattina, fa sapere la Figc, si è sottoposto a Milano "ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l'indisponibilità per la gara di domani in Ungheria''.

Roberto Mancini, la retromarcia: cosa sta accadendo al Ct dell'Italia

Il laziale ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Mancini "pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono stati, come sempre avviene, condivisi con lo staff medico del club", conclude la Figc.



Indiscrezioni però riferiscono di pressioni del presidente della Lazio Claudio Lotito, preoccupato per un aggravarsi delle condizioni fisiche del suo giocatore di punta che, in caso di ricaduta, avrebbe potuto tenerlo fuori dai campi per mesi compromettendo in parte la stagione dei biancocelesti. Secondo Rainews, Lotito avrebbe fatto presente il precedente del romanista Pellegrini, vittima di un infortunio analogo a quello di Immobile ed esentato anche dal match vinto contro gli inglesi.