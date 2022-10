F1 horror, Gasly va a fuoco: l'incendio nel box dell'Alpha Tauri

01 ottobre 2022 a

Terrore al box della Alpha Tauri: rientrato in pit-lane durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore di F1, il pilota francese Pierre Gasly ha visto la sua monoposto andare letteralmente a fuoco. Il pilota era ancora seduto al volante, mentre intorno alla vettura armeggiavano i tecnici della scuderia.

Poco prima che i meccanici portassero nel box la monoposto, ecco l'imprevisto, con le fiamme che si sono alzate improvvisamente intorno al roll-hoop, situato in alto dietro il sedile. Inizialmente Gasly non si è nemmeno reso conto di quanto stava accadendo e solo la concitazione dello staff lo ha messo in allarme, con un meccanico che ha tentato di spegnere l'incendio con un estintore in mano.

A quel punto il 26enne di Rouen è balzato fuori dall'auto con scatto felino, allontanandosi in grande velocità. Nessuna conseguenza fisica per lui, che dopo qualche minuto servito per ripristinare la situazione della monoposto e rivederne il set up (e, immaginiamo, prendere un po' di fiato), è riuscito a tornare in pista chiudendo la sessione alla quattordicesima posizione nella classifica dei tempi. Una sessione dominata dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, in attesa delle qualifiche vere e proprie.