La Juventus recupera Locatelli e Rabiot: cosa cambia davvero per Allegri

«Dobbiamo lavorare meglio e con più cattiveria: per noi inizia una nuova stagione». Massimiliano Allegri ha le idee chiare alla vigilia della sfida di questa sera contro il Bologna (calcio d'inizio alle 20.45; diretta Dazn). Una gara in cui la sua Juventus dovrà mostrare un cambio di marcia rispetto al singhiozzante avvio di stagione, evidenziato dalle ultime cinque partite senza vittorie tra campionato e Champions League (pareggi contro Fiorentina e Salernitana, sconfitte contro Paris Saint-Germain, Benfica e Monza). «Stiamo cercando di riportare la Juve a vincere con lavoro e con passione. Speriamo di farlo nel minor tempo possibile, ma ci sono avversari importanti come Milan, Inter, Roma e Napoli» continua il tecnico bianconero. Per l'occasione, rientreranno Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro, mentre restano ai boxi lungodegenti Paul Pogba e Federico Chiesa, oltre allo squalificato Angel Di Maria (il quale salterà anche la partitissima contro il Milan di settimana prossima).

Vincere, per migliorare il morale della piazza e non perdere ulteriore terreno sulle squadre davanti, come l'Atalanta che alle 18 sarà impegnata nell'interessantissima gara contro la Fiorentina (su Dazn). La Dea dovrà rispondere al successo nell'anticipo del Napoli per mantenere la testa della classifica. «È un po' come essere a fine stagione: all'orizzonte vedi già una meta» racconta Gian Piero Gasperini, che sulle assenze aggiunge: «Zappacosta si è stirato, Djimsiti ha iniziato a correre, ma gli serviranno ancora 15-20 giorni, Demiral con la Turchia non ha giocato: vediamo come sta».

Poche ore prima, alle 12:30, toccherà alla Lazio tornare in campo perla sfida dell'Olimpico contro lo Spezia (dir. Dazn e Sky). Il tema principale riguarda Ciro Immobile, che spinge per scendere in campo dal primo minuto, dopo i problemi muscolari che gli hanno impedito di giocare con la maglia dell'Italia in Nations League. Infine, attenzione alla lotta salvezza, con due scontri diretti che potrebbero spostare gli equilibri della parte bassa della classifica: alle 15 il Lecce ospita la Cremonese, mentre il Monza sarà impegnato in casa della Sampdoria (entrambe le gare su Dazn).