Inter-Barcellona, Xavi insulta l'arbitro: gesto clamoroso al 92'

Arbitri e Var fanno infuriare anche il Barcellona. La sconfitta per 1-0 a San Siro contro l'Inter complica non poco la qualificazione agli ottavi di Champions League, con il Bayern a 9 punti, nerazzurri a 6 e catalani fermi a 3 dopo altrettante giornate. Il mister Xavi lo sa e per questo è sembrato particolarmente nervoso bordo campo. Tanto da arrivare a un gesto clamoroso quanto plateale e, francamente, inelegante. L'arbitro Vincic nel primo tempo non assegna un rigore ai padroni di casa per fuorigioco di partenza e per lo stesso motivo annulla un gol a Correa.

Nella ripresa, sotto di un gol, il Barcellona attacca a testa bassa ma si schianta contro la difesa nerazzurra e il fischietto sloveno, che annulla l'1-1 segnato da Pedri per un fallo di mano di Ansu Fati visto dall'On field review e poi non vede un intervento dubbio, sempre di mano, di Dumfries in area al 92'. Per il Var non è "chiaro errore" dell'arbitro, che non viene richiamato. E qui Xavi impazzisce, scattando dalla panchina e facendo un segno inequivocabile all'indirizzo dell'arbitro: agita la mano come dire "siete pagati".

"L'arbitro dovrebbe parlare - si è poi sfogato l'ex centrocampista -. Non devo parlare io di una decisione che non ho preso. Per me è molto chiaro. Dovrebbero dare spiegazioni di quello che ha fischiato, lui non le ha date a me. Vado via ancora più inc***o e penso che sia ancora più ingiusto. Le sue decisioni sono state decisive, sia per il gol annullato che per il rigore non dato".