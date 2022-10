Lele Adani asfalta Allegri con due parole: "Padre tempo"

10 ottobre 2022 a

a

a

“Massimiliano Allegri non sa niente di padel, di ippica, di calcio, di ping pong, di niente”. Così aveva detto Lele Adani prima di una partita di padel in occasione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta, andato di scena a Trento tra il 22 e il 25 settembre. Mentre scherzava con i tifosi che lo riprendevano, l’ex centrocampista dell’Inter lo ha detto sicuro a un tifoso che lo stava riprendendo con lo smartphone. Sabato, dopo la sconfitta del toscano contro il Milan, ecco che ha scritto un post su Twitter che non ha né un nome e né un cognome, ma è un chiaro riferimento a Max. Il tweet ha due semplici parole: "Padre tempo”.

Quella strana risata di Antonio Conte: ora Allegri trema davvero?

L’ultimo attacco a Max era arrivato dopo il k.o. col Benfica

"Padre tempo", il tweet di Adani, è un chiaro riferimento al suo slogan ormai noto a chi segue l'ex difensore e opinionista tv, che usa in generale, ma spesso quando commenta la Juventus, quasi a voler dire che tutto ciò che dice da anni poi trova riscontro nei fatti. L’unico che non critica il toscano, dato che alla Bobo TV lo fa un’altra persona del tutto schietta, diretta e pungente: Antonio Cassano.

"Dopo la partita, nello spogliatoio...": Allegri-Juve, ecco cosa è successo

"Dice che bisogna stare zitti, poi fa un'intervista sul giornale" era stata l'ultima frase dell'attacco di Adani ad Allegri, che era stato sconfitto dal Benfica nella seconda giornata di Champions. Il toscano aveva indicato tale strada come da seguire, prima però di far uscire una sua intervista sotto la firma del giornalista Mario Sconcerti. Oggi l'ennesimo capitolo, sicuramente non l'ultimo, della lotta a distanza tra Adani e Allegri.