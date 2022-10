Lazio, Sarri a Lotito: "Prendi un altro allenatore", un clamoroso addio?

17 ottobre 2022 a

Il pari dell’Olimpico con la sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil, l’infortunio di Ciro Immobile che fa preoccupare la Lazio. Maurizio Sarri era una furia dopo la sfida interna di domenica, tornato a criticare i ritmi pazzeschi del calendario tra campionato, coppe e nazionali. Sbottato anche e soprattutto contro le condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico: “Se è questo, allora Lotito può prendere un altro allenatore — ha detto il toscano — Su questo campo non ci gioco, oppure vorrà dire che andremo da un'altra parte". Mastica amaro, tracima rabbia e delusione: "Non sono nervoso, è una constatazione — ha detto ancora l’ex tecnico di Napoli e Juve — Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a partita, se il terreno è questo, allora devono pensare ad altri”.

Lo stesso Sarri, poi, ha mostrato brutti sentimenti sull’infortunio di Immobile: ”Avere un vice Immobile che abbia i suoi numeri è difficile, ce ne sono 3-4 in Europa come lui — ha detto ancora — Quando ti viene a mancare uno così, è chiaro che un minimo di ripercussione c’è sempre. Per noi è un’assenza pesante". Lo dice con un filo di voce e lascia intendere che la preoccupazione per l'entità dello stop e del problema muscolare possa essere grave abbastanza. Il sospetto è che l’ex Torino e attaccante della Nazionale di c.t. Mancini sarà di nuovo a disposizione nel 2023. Intanto i cattivi pensieri si sono fatti strada: "Penso di sì, aspettiamo, può essere un infortunio di dimensioni più ridotte — ha concluso Sarri — Fino a che non c’è l’esame strumentale, è difficile farsi un’idea".

