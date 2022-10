Bertarelli, chi è l'uomo che può comprare l'Inter: cosa cambia

19 ottobre 2022 a

Secondo il Financial Times, Zhang avrebbe intenzione di vendere alcune quote dell’Inter. E intanto l’asta per un eventuale acquisto del club nerazzurro è già iniziata. Due soggetti Usa, uno degli Emirati ed Ernesto Bertarelli: imprenditore italiano, naturalizzato svizzero, con un patrimonio personale nel dicembre 2020 di 8,5 miliardi di dollari, secondo Forbes. La priorità è la ricerca di soci partner, che finora non ha mai portato al minimo risultato.

Chi è Bertarelli

Come sottolineato da Sport Mediaset, la società di via della Liberazione ha dato mandato a banche d'affari per reperire nuovi investitori con cui confrontarsi. E tra i possibili investitori ci sarebbe anche lo stesso Bertarelli, l’uomo più ricco di Svizzera. Oltre a lui, due soggetti americani, di cui uno potrebbe fare riferimento al magnate americano Lesry, co-proprietario dei Milwaukee Bucks in Nba, e un fondo degli Emirati Arabi. Se si trasformeranno in trattative vere e proprie, lo dirà soltanto il tempo.

A oggi, Bertarelli è presidente di Bertarelli Biotech S.A., Kedge Capital Partners Ltd., Alinghi Holdings e team Alinghi. Ovvero il team vincitore delle edizioni 2003 e 2007 della Coppa America di vela.