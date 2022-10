Maignan infortunato, ritorno più lontano del previsto

22 ottobre 2022 a

a

a

Mike Maignan sarà fuori fino a gennaio. A dare la triste notizia a tutti i tifosi del Milan è stato direttamente Stefano Pioli, che ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: “Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. È un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare. Abbiamo fatto tutte le cose con i tempi giusti. Ha avuto un problema non allo stesso muscolo”.

Milan, colpo-scudetto a gennaio? Tam-tam: "Chi sta per arrivare"

E quindi Maignan non tornerà prima di gennaio: una brutta notizia per il Milan, che come tutte le altre big è atteso da un tour de force di sette partite nell’arco di 20 giorni, prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Fondamentale sarà gestire le energie, con Pioli che è pronto a sfruttare tutta la rosa: “Ci sono due considerazioni che sto facendo. Giocheremo 7 partite in 22 giorni e nessun giocatore le disputerà tutte. Altrimenti si rischiano degli infortuni. Ho un gruppo di giocatori forti e so che la squadra non perde valore né sul piano tecnico né su quello della personalità se faccio dei cambi”.

Lukaku ritorna in campo, Inzaghi ha già cambiato l'Inter (per lui)

“Giocheranno sempre giocatori forti - ha aggiunto - e la squadra è pronta per affrontare il Monza. Recuperiamo giocatori importanti come Kjaer e De Ketelaere. Origi e Rebic insieme? Sono una possibilità contro il Monza, deciderò domani. Veniamo da tre vittorie consecutive e dobbiamo continuare a spingere”.