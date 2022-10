Pellegri-gol piega l'Udinese, colpaccio del Torino alla Dacia Arena

23 ottobre 2022 a

Il Torino piazza il colpaccio in casa dell'Udinese e torna a vincere dopo oltre un mese e mezzo dall'ultima volta (era il 5 settembre, 1-0 al Lecce). Contro i friulani finisce 2-1 grazie al primo gol in campionato di Pietro Pellegri, dopo il botta e risposta tra Aina e Deulofeu: la squadra di Juric sale cosi' a 14 punti in classifica, mentre gli uomini di Sottil, reduci da due pareggi e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza, ritrovano un ko dopo quello nella gara d'esordio restando fermi a quota 21. L'equilibrio alla Dacia Arena si rompe gia' prima del quarto d'ora a favore dei granata, che passano avanti grazie al mancino piazzato di Ola Aina su assist di Miranchuk, proprio qualche istante dopo un'occasione sciupata da Lukic a seguito di una respinta di Silvestri sullo stesso Miranchuk. (

I friulani mettono fuori il naso con il passare dei minuti e al 26' trovano il pareggio, approfittando di una leggerezza di Zima che regala palla ad Udogie, bravo a sua volta a trasformarla in un assist per il liberissimo Deulofeu, che a porta vuota mette dentro l'1-1. Il Toro prova subito a rispondere con Lazaro, che fugge in velocita' verso la porta di Silvestri trovando la respinta del portiere bianconero, mentre dall'altra parte Milinkovic blocca centralmente un colpo di testa pericoloso di Bijol, imperioso in uno stacco sulla punizione calciata da Deulofeu.

Nella ripresa il gioco si fa piu' spezzettato, ma al 59' l'Udinese ha una grande chance con Deulofeu per passare in vantaggio: lo spagnolo si presenta davanti a Milinkovic dopo uno scambio con Success, lasciandosi pero' ipnotizzare dal portiere ospite. Al 69' cosi' e' la squadra di Juric a tornare avanti con la fiammata di Pellegri, che fulmina Silvestri da pochi passi dopo un bell'assist volante del neo entrato Radonjic. Nel finale l'Udinese prova con orgoglio a spingersi in avanti alla ricerca del disperato pareggio, ma Milinkovic all'ultimo respiro nega il pareggio a Beto con un autentico miracolo, giusto qualche istante dopo il clamoroso colpo del ko fallito da Karamoh davanti a Silvestri.