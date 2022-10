Scandalo sessuale nella pallavolo femminile: le foto intime nello spogliatoio

24 ottobre 2022 a

Scandalo sessuale in piena regola all'università, con foto e video intimi scattati nello spogliatoio femminile rubate e diventate così di dominio pubblico. Il caso è scoppiato nell'Università del Wisconsin, negli Stati Uniti, e ha travolto le atlete della locale squadra di pallavolo, che avevano posato senza veli in gruppo come "piccante" ricordo dopo una vittoria. Gli scatti e il video sono finiti prima su Whatsapp e Telegram, e dalle chat private qualche manina malandrina le ha diffuse sui social. Generando, come ovvio, una slavina virale a luci rosse.

L'ateneo americano, riferisce il tabloid britannico Daily Mail, ha deciso di avviare una indagine interna dopo che le stesse studentesse avevano esposto una denuncia alla polizia. Le foto-ricordo erano state realizzate per festeggiare la vittoria contro il Nebraska nella finalissima universitaria della scorsa stagione. Sorrisi, magliette tirate su fino al collo, seno scoperto. Una goliardata "da confraternita" finita, però, nel peggiore dei modi.

Le pallavoliste sono parte lesa, spiegano le autorità inquirenti: "La nostra massima priorità in questo momento è supportare con tutti gli strumenti necessari e disponibili le nostre studentesse-atlete". In altre parole, il colpevole dell'abuso sarebbe da ricercare altrove, probabilmente qualche fidanzato o amico di una delle pallavoliste. In ogni caso, per quella bravata ora rischia grosso.