Allegri, è finita: striscione e "vaffa": la Juve è esplosa

“Allegri Out”. Continua imperterrito l’hashtag, in tendenza su Twitter, contro il tecnico della Juventus. Ancor di più dopo l’ennesima sconfitta di Madama a Lisbona contro il Benfica. Un 4-3 finale che esclude del tutto la truppa bianconera dal passaggio agli ottavi. Ora la Juve dovrà vedersela con il Maccabi Haifa per l’accesso in Europa League, conscia che non sarà facile, dato che all’ultima giornata arriverà a Torino il Psg di Christophe Galtier. Sul social del noto uccellino, si vede anche un’immagine di un Allegri sorridente, con scritto Vaff***.

Juve fuori dalla Champions: finale folle, ma il Benfica travolge Allegri

Da Agnelli sorridente sulla tomba, allo striscione fuori dallo Stadium - Ma c’è anche chi ci è andato già pesante contro la società. Si nota sempre su Twitter un’immagine di una lapide della Juve, con un Andrea Agnelli sorridente accanto.

Mentre sempre su Allegri, c’è l’immagine di uno striscione affisso fuori dallo Stadium, con scritto “Mister non si dimetta”, firmato “dalle altre squadre”. Un utente ha infine ha aggiunto: “4 sconfitte su 5 partite di #UCL. Accusato tutti i giovani in rosa, mai proposto un minimo di gioco o tattica. Inventato tutte le scuse possibili e trovato tutti gli alibi immaginabili. Staff tecnico da prima categoria ma eccolo ancora lì a papparsi 7mln”.