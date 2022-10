Juventus, Pogba rischia di saltare il Mondiale: panico bianconero

31 ottobre 2022 a

Un altro, ennesimo, infortunio. E ora la Juve è seriamente preoccupata dalle condizioni di Paul Pogba, che ci parlano di un affaticamento muscolare per il francese. L’ex United stava lavorando sodo per cercare di recuperare dai tanti problemi di inizio stagione, e dall’intervento di poche settimane fa, ma ora i tempi di attesa si sono allungati per lo stop di 10 giorni rimediato. Che mettono a rischio anche una sua presenza ai Mondiali in Qatar. Al momento, la Juventus non ha mai potuto far affidamento sul “Polpo”, fatta eccezione però per i test estivi.

Allegri vede di nuovo nero, per l’infortunio del suo centrocampista di punta e il ritardo nel recupero di Federico Chiesta. Se Pogba tornerà in campo solo con l’anno nuovo, uguale situazione vale per il giocatore ex Fiorentina. Ai microfoni di Telefoot la grande gloria francese Lizarazu, vicino al c.t. Deschamps ha intanto dichiarato: "La sua ultima partita è stata ad aprile, non ha giocato tutta la stagione, ha vissuto cose extra-sportive difficili e mentalmente è stato ovviamente colpito — ha detto — Non vedo in queste condizioni come Pogba possa essere ad un buon livello".

E oltre al francese ex United, in casa Juve si sono fermati anche Iling-Junior e McKennie. Una situazione che complica ulteriormente i piani di dell’allenatore bianconero in vista della sfida di Champions contro il Psg, questo mercoledì alle 21 allo Stadium di Torino, che potrebbe essere decisiva per l’ingresso in Europa League. I giocatori indisponibili di Madama ora sono ben 12.