Mondiali Qatar, "l'ultima volta": la Nazionale europea che cambierà nome

La vetrina importante dei Mondiali in Qatar, dopo sarà presente dopo 64 anni di assenza grazie alla qualificazione arrivata tramite gli spareggi, in cui ha battuto Austria e Ucraina. Il piccolo Galles sogna con le giocate di Gareth Bale, e si è iscritta alle finale di Coppa del Mono da cui mancava dal lontanissimo 1958 in Svezia, venendo inserito nel Gruppo B insieme a Inghilterra, Iran e Stati Uniti. Ma l'edizione qatariota potrebbe rivelarsi di fatto l'ultima in cui apparirà in tabellone. Secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, il Galles sta valutando la possibilità di cambiare il nome con cui essere riconosciuto calcisticamente su scala internazionale.

Galles, dal 2023 Nazionale col nome Cymru - Dal 2023 in avanti, quindi, il nome da iscrivere nei vari tabelloni sarà quello di “Cymru", che altro non è che il nome gallese che da sempre viene ampiamente utilizzato per definire il Paese e la sua Nazionale, mentre "Galles" è il nome utilizzato dal resto del mondo. Ma non sarà più così. "La Nazionale dovrebbe sempre chiamarsi Cymru, è così che la chiamiamo qui — ha detto l'amministratore delegato della federcalcio gallese (FAW), Noel Mooney — La nostra opinione al momento è che a livello nazionale ci chiamiamo tranquillamente Cymru e se guardate i nostri account o il sito web siamo solo Cymru”. E ancora: "Anche a livello internazionale sentiamo che è tempo di cambiare — conclude Mooney — di avere necessità di essere riconosciuti così anche se ci sarà ancora un po' di lavoro da fare. Andremo a questa Coppa del Mondo come Galles, poi si cambierà".