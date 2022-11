Juventus in crisi, lo sfogo di lady Bonucci: "Siete sicuri che...?"

Lorenzo Pastuglia 02 novembre 2022 a

A Lecce il gol della vittoria di Fagioli, per un grande momento di emozione. A Lisbona era salito alla ribalta Iling-Junior nella parte finale del match, dopo la Juve aveva sognato l’inaspettato pari. Quando tutto sembra andare male, quando la stagione sembra segnata, la Juve trova risorse nei più giovani. Al Via del Mare, è stato Leonardo Bonucci che ha corso verso il giovane, stringendolo a sé e gridandogli in faccia tutta la sua gioia. Proprio l’uomo contestassimo dai tifosi della Vecchia Signora per la prestazione contro il suo ex Milan — il gol di Brahim Diaz che ha portato al 2-0 —, uguale per la prestazione del Da Luz in Portogallo.

La signora Bonucci: “Quando si giudica, si conosce la verità?”

Stanco dei giudizi, Bonucci ha riportato la storia della propria compagnia su Instagram. Il video è lo stesso che ha lanciato la Juve per festeggiare i tre punti pesanti raccolti in Puglia, dove la signora Bonucci, Martina Maccari, ha scritto un commento polemico nei confronti di chi critica la squadra di Madama e sull'attuale stato d'animo del marito/capitano, che a Lecce è subentrato a pochi minuti dalla fine dell’incontro. "Quando si giudica, si è sempre sicuri di conoscere la verità? — interroga tutti Maccari — Quando si emettono sentenze su impegno e volontà, si è sempre certi di vedere dentro cuore e anima di chi si sceglie di bersagliare?". Le parole di Martina Maccari che spiegano bene quanta rabbia abbia in corpo il giocatore, l'uomo divenuto il capro espiatorio di qualcosa di molto più grande di lui.