Cassano incredulo su Lukaku: il sospetto dietro l'infortunio

02 novembre 2022 a

"Pogba, Pogba… Lukaku? Si è rifatto male?”. Inizia così il suo pensiero Antonio Cassano, nella diretta della Bobo TV. Fantanonio ora si concentra sull’infortunio della punta dell’Inter, vittima di un’altra ricaduta. Una iella, dato che l’attaccante belga era appena rientrato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra. E ora nuovamente costretto a fermarsi, per un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della stessa coscia. Simone Inzaghi lo perderà dunque per il Bayern Monaco e per la Juventus, probabile che il belga torni nel 2023. Per lui, dunque, la prima parte di stagione è già finita.

Cassano: “Lukaku per me si contiene e poi va al Mondiale”

Ai microfoni della Bobo TV, Cassano, che già in passato critico la punta nerazzurra, ha commentato così: "È già due mesi e mezzo che è fuori… assurdo una ricaduta… — ha detto il barese — Se hai il problema alla cicatrice significa che non sei curato bene, vuol dire che ancora male". A quel punto Fantantonio ha detto la sua, spiegando il perché, a suo dire, i tifosi dell'Inter rivedranno in campo l'attaccante solo all'anno nuovo, ammesso che riesca o meno ad andare ai Mondiali: "Allora la vedo complicata che possa rischiare fino al mondiale — dice l’ex punta di Roma, Sampdoria, Milan e Inter — Secondo me si tiene, si tiene per non rischiare e poi va al Mondiale". La sua teoria è tutt'altro che campata in aria, anche perché ora l'imperativo è non rischiare.

Lukaku, i numeri dell'avvio di stagione

Alla prima di campionato a Lecce, tornato da poco a Milano dal Chelsea, Lukaku aveva trovato subito il gol al primo minuto. Poi, dopo il k.o. per 3-1 dell’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, il problema al flessore — pochi giorni prima del derby della Madonnina, perso col Milan — che lo ha tenuto fuori 60 giorni, per un totale di 12 partite saltate. Il rientro appunto in Champions, due mercoledì fa, bagnato dal gol del 4-0, quindi altri 22 minuti sabato contro la Sampdoria. Inzaghi pensava di aver ritrovato il suo riferimento offensivo, prima della brutta notizia di questo inizio di settimana.