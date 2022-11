Allegri rivela: "Vi dico io qual è la squadra più forte d'Italia"

03 novembre 2022 a

“L’Inter? Secondo me in Italia è ancora la più forte, la squadra da battere”. Dice così Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta di mercoledì sera contro il Psg. Il toscano, interrogato su chi fosse la più forte in campionato, ha parlato con sincerità: “ Con loro dovremo giocarla in maniera diversa, è una squadra fisica, completamente differente dal Psg — ha detto ancora il livornese — Sono contento che stasera (ieri sera, ndr) sia stata un'ottima Juve, però non bisogna essere contenti dopo una sconfitta, bisogna essere molto arrabbiati perché comunque siamo usciti dalla Champions”.

E ancora: “È vero che giochiamo l'Europa League, ma quando si gioca nella Juve lo si fa per giocare a marzo contro le migliori — prosegue Allegri — Non ci siamo riusciti, siamo usciti meritatamente e questo ce lo dobbiamo portare dentro a lungo”. Chi potrebbe tornare con l’Inter, domenica sera, “sono Bremer, Di Maria e Vlahovic — ha detto ancora Max — Mentre Paredes credo che ci sarà da lunedì. Ora per noi ci saranno 10 giorni molto importanti”.

Degli infortuni più seri, Paul Pogba ne avrà probabilmente fino al 2023: È inutile stare a ripetere quello che è già stato detto: una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse tornare con Juventus e Francia erano ridotte al lumicino — aveva detto il toscano in conferenza stampa prima della sfida col Psg — È dispiaciuto per Juventus e Mondiale, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione”.