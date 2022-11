Stefano Pioli, il tormento del mister: "Non riesco a spiegarmelo..."

08 novembre 2022 a

"Dobbiamo giocare bene e con continuità. Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi della partita. Sappiamo che è un momento molto importante della stagione e dobbiamo arrivare alla sosta con la classifica migliore possibile. Mi aspettavo un campionato equilibrato, nessuno si aspettava che il Napoli facesse così tanti punti e avesse questo rendimento”. Parola di Stefano Pioli, che ha parlato in conferenza stampa lunedì, prima della sfida di stasera alla Cremonese, anticipo del turno infrasettimanale in programma alle 20.45. "Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi — ha detto il tecnico parmigiano — Loro sono motivatissimi e molto determinati. Sappiamo quanto sarebbe importante arrivare. Mi aspettavo un campionato equilibrato, nessuno si aspettava che il Napoli facesse così tanti punti. Dobbiamo restare attaccati al Napoli".

In Champions, il giorno di San Valentino (il 14 febbraio), il Milan se la vedrà agli ottavi contro il Tottenham di Antonio Conte: “Il sorteggio? Squadre perfette non esistono — ha detto ancora Pioli — Il nostro livello dovrà essere altissimo, dobbiamo giocare con la convinzione di poter superare anche questo turno. Il Milan ha numeri negativi nella sua storia contro le inglesi, cercheremo di fare del nostro meglio". Poi una parola su Zlatan Ibrahimovic, impegnato ancora a lavorare per tornare in campo: "Il suo recupero procede bene — aggiunge — Vedremo cosa succederà da qui a febbraio. Spero di avere la miglior squadra possibile per il Tottenham, ma è ancora troppo presto per pensarci. Restiamo concentrati sul campionato".

Un ultimo concetto, il parmigiano lo ha speso su Charles De Kaetelaere, ancora troppo acerbo per incidere: "Fino ad un certo punto, i nostri trequartisti hanno libertà — ha detto Pioli — Charles, quando noi abbiamo la palla, deve fare quello che si sente e collaborare con i giocatori, poi senza palla ha dei punti di riferimento da rispettare. Se con la Cremonese sarà titolare? L'allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per capire le condizioni della squadra. Poi non è importante la quantità dei minuti, ma la qualità dei minuti che si giocano".