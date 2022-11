Milan, colpo di scena: Gazidis lascia, cosa è successo (e chi arriva)

09 novembre 2022 a

Le strade del Milan e di Ivan Gazidis si separano. La società rossonera ha confermato attraverso un comunicato la notizia che da qualche giorno era già nell'aria: il contratto col manager sudafricano terminerà il 5 dicembre 2022. Il nome del sostituto non è stato ancora annunciato. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta Repubblica, dovrebbe trattarsi di Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott e consigliere d'amministrazione del club, che potrebbe passare alle dipendenze del fondo neworkese Red Bird Capital di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan dallo scorso settembre.

Ivan Gazidis, ricorda il comunicato, " è entrato in carica nel dicembre 2018 e ha guidato il club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business". Emozionato l'addio del manager, che tornerà negli Usa probabilmente con un ruolo sempre vicino a Elliott e al calcio: "Devo moltissimo a club, tifosi e città: sono convinto che mi abbiano letteralmente salvato la vita", ha scritto, riferendosi anche alla malattia superata in questi anni in rossonero.

I tifosi del Milan sui social hanno mandato un grande abbraccio all'amministratore delegato dello scudetto conquistato al termine della scorsa stagione.