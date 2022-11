Fiorentina-Salernitana, finisce 2-1: decide Jovic nel finale

09 novembre 2022 a

Terza vittoria consecutiva in campionato per una Fiorentina in ottima forma, capace di battere in casa la Salernitana per 2-1. Al Franchi decide la rete di Jovic nel finale, dopo che Dia era riuscito a rispondere all'iniziale vantaggio di Bonaventura. Con questo successo la squadra di Italiano sale a 19 punti scavalcando proprio gli uomini di Nicola (17), costretti ad una sconfitta dopo tre risultati utili di fila.

I viola partono nettamente meglio, dopo pochi minuti spaventano Sepe con una conclusione di Kouame, poi al quarto d'ora sbloccano il risultato con Bonaventura, che scambia con Ikone e trasforma nell'1-0 il passaggio di ritorno del compagno. La prima frazione è un dominio totale da parte della Fiorentina, che si presenta costantemente in area campana, sfiorando il raddoppio al 29' con Kouame: l'attaccante ivoriano calcia a botta sicura una palla vagante in area, trovando la parata provvidenziale di Sepe. Una decina di minuti più tardi è invece Biraghi a cercare il jolly dalla distanza, mancando di pochissimo lo specchio della porta.

Nella ripresa Nicola prova subito a mischiare le carte in tavola gettando nella mischia Maggiore e Dia, venendo ripagato proprio da quest'ultimo con la rete che vale l'1-1 al 55': l'ex Villarreal scambia con Piatek e di mancino batte Terracciano a tu per tu. La Fiorentina pero' non ci sta e, seppur piu' di nervi che di qualita', si rimette ad attaccare con insistenza per andare a caccia del nuovo vantaggio. 2-1 che arriverà all'81' con il neo entrato Jovic, servito in verticale da Saponara e freddo a battere Sepe da pochi passi. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi convalidato dal Var. Nel finale succede poco altro, la Fiorentina difende il prezioso vantaggio e si mette in tasca 3 punti preziosi.