Juve, dietro a Bonucci c'è Szczesny completamente nudo: si vede tutto in diretta tv

Il prepartita di una partita di A, ripreso dalla tv, può portare a degli inconvenienti. Come capitato allo spogliatoio bianconero prima di Verona-Juve, quando le telecamere di Sky sono entrate nello spogliatoio della squadra di Massimiliano Allegri per riprendere delle immagini e immortalare i momenti concitati del pre-gara. È stato mostrato inizialmente quello della Juventus, con i calciatori intenti ad indossare le maglie bianconere e prepararsi: si è distinta anche la voce di Mattia Perin, schierato titolare per l'occasione da Allegri, alle prese con un discorso motivazionale alla squadra affinché non ripeta gli errori del passato.

Grande concentrazione da parte di tutti i calciatori, nel classico rito della preparazione per la "battaglia" in campo. Purtroppo però ecco l'imprevisto, con la telecamera che sorprende qualcuno che non era ancora del tutto vestito: si può notare infatti chiaramente Szczesny di spalle, senza pantaloncini e dunque nudo. Il polacco, visibilmente contrariato, si è coperto come ha potuto. Correndo ai ripari e abbassandosi in modo goffo la maglia in modo da coprirsi, ed evitare altre riprese a luci rosse. Altri giocatori, come Nicolò Fagioli, non hanno perso tempo per coprirsi con gli asciugamani, aspettando dunque che s'interrompesse il collegamento. Imbarazzo e fastidio da parte dell'ex di Roma e Arsenal e dei compagni, che avrebbero preferito magari essere avvisati con un po' d'anticipo per evitare "brutte figure”.

Juve, vittoria e ora quarta in classifica

Alla fine, però, la Juve non ci ha rimarginato troppo su, e a Verona si è presa una importantissima vittoria, che proietta la squadra di Allegri al quarto posto della classifica. I bianconeri, con 28 punti, sono ora dietro al Napoli capolista (38), e al duo Milan e Lazio (30). Il prossimo impegno di domenica, prima della sosta per i Mondiali in Qatar, proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, per un match in programma domenica sera alle 20.45.