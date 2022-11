Qatar 2022, Bonucci disperato: "Buona per voi", cosa gli scappa di bocca

21 novembre 2022 a

a

a

"Abbiamo sbagliato tanto e permesso loro di creare occasioni e non siamo stati cattivi nell’occasione iniziale. Guardando al futuro, posso dire che l'Italia ne ha uno grande per prendersi la scena internazionale". Dice così il capitano della Juve e della Nazionale, Leonardo Bonucci, sicuro di ciò che ha visto in questi mesi: dalla crescita di squadra, a quella sorta di rivoluzione creata da Roberto Mancini per dare alla nazionale un nuovo volto. "Difficoltà in campo col modulo? Quando abbiamo palla in avanti forse con i due centrocampisti dobbiamo essere più ordinati e — aggiunge — noi dietro muoverci meglio ma ci sarà tempo per provare e queste amichevoli ci sono servite e c’è da lavorarci".

Italia triste e sconfitta in amichevole: la giornata più buia

Bonucci: “Non essere al Mondiale? C’è delusione e amarezza”

Quindi la domanda evitabile da parte dei giornalisti di Rai Uno, sulla decisione di non essere al Mondiale. Domanda scontata, ma che ha trovato comunque risposta da parte del difensore: "Ovvio che da parte nostra c’è delusione e amarezza, oggi alcuni di noi hanno guardato l’inaugurazione del mondiale e sono ferite che ci accompagneranno ogni volta che accenderemo la tv – ha spiegato Bonucci con grande onestà – Bisogna guardare al futuro con la convinzione che in futuro l’Italia possa costruire qualcosa di buono per le finali di Nations, gli Europei e i prossimi Mondiali". Bonucci saluta tutti, anche Marchisio, suo ex compagno alla Juve e con un velo di amarezza chiude il suo intervento: "Buona Doha per voi…".