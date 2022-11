Qatar 2022, Portogallo col brivido: 3-2 al Ghana, CR7 a segno

24 novembre 2022 a

Cristiano Ronaldo si commuove durante l'inno e aggiunge un nuovo record a una carriera incredibile, Joao Felix brilla nel momento clou del match, Rafael Leao al primo pallone toccato piega (quasi) definitivamente le resistenze dell'avversario. Il Portogallo fatica contro il Ghana ma risolve nel quarto d'ora finale la contesa grazie al suo attacco atomico e alla classe di Bruno Fernandes, determinante con due assist al bacio per i compagni.

I lusitani iniziano con il piede giusto il Mondiale in una partita che ha regalato vibrazioni solo nella ripresa, dopo il rigore trasformato da CR7, primo calciatore in assoluto a trovare la via del gol in cinque edizioni della Coppa del Mondo. Le Black Stars hanno giocato con coraggio ed ordine ma si sono spente proprio sul più bello: dopo la zampata di Andre Ayew del momentaneo 1-1 due disattenzioni difensive della selezione africana sono costate care, a maggior ragione dopo il colpo di testa vincente di Bukari del definitivo 3-2 che ha dato un senso ai nove minuti di recupero concessi dall'arbitro.Quando l'ex fuoriclasse di Juventus, Real e Manchester United segnava la sua prima rete in un Mondiale, nel giugno 2006 contro l'Iran, Leao e Joao Felix andavano alle elementari.

Cristiano era l'uomo più atteso e non ha deluso, eppure sono proprio loro, i giovani e talentuosi gioielli del Portogallo, a far girare la partita a favore della squadra di Santos, che balza subito in testa al girone approfittando del pareggio senza reti tra Uruguay e Corea del Sud. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a CR7 (che si vede annullare non senza dubbi un gol per una leggera spinta su Djiku) ma il Ghana non concede spazi e fa buona guardia della propria porta. La gara cambia nella ripresa, dopo il 'rigorino' concesso per un fallo di Salisu su Ronaldo. Dal dischetto CR7 fa 118 con la maglia della nazionale - nessuno come lui - e costringe gli africani a modificare atteggiamento in campo. La nazionale di Otto Addo si fa subito notare con un tentativo di Kudus, preludio al pareggio di Andre Aywe, che raccoglie l'assist del compagno dopo un pasticcio di Danilo Pereira.

L'equilibrio però è destinato a durare poco, perchè il Ghana si sbilancia e viene subito punito. Bruno Fernandes trova un corridoio irreale per Joao Felix che non sbaglia solo davanti al portiere, due minuti più tardi altro errore in uscita delle Black Stars e identico copione. Il centrocampista dello United tocca per Leao, entrato da appena un minuto, che al primo pallone toccato festeggia nel migliore dei Modi il suo esordio in Coppa del Mondo. La gara sembra chiusa ma se c'è un difetto in questo Portogallo sta nella sua fase difensiva: una dormita collettiva dei lusitani consente a Bukari di accorciare le distanze di testa su cross di Baba e dare un po' di pepe al lungo recupero. Dove per poco il Portogallo non si fa raggiungere: il portiere Diogo Costa prima di rilanciare non vede Inaki Williams alle sue spalle, ma la punta dell'Athletic Bilbao dopo avergli scippato il pallone perde l'equilibrio proprio al momento di calciare e l'occasione sfuma. Permettendo al Portogallo di far festa.

