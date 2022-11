"Jarno Trulli, il perseguitato - Parte 2": la storia del pilota abruzzese, ascolta "Sfighe"

27 novembre 2022 a

a

a

"Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", il podcast di Andrea Tempestini. Ecco "Jarno Trulli, il perseguitato - Parte 2", la nona puntata dedicata al mitologico pilota abruzzese e alle sue sfortune. Jarno è tutt'oggi l'ultimo italiano ad aver vinto un Gran premio in Formula 1, ma è troppo poco. Decisamente troppo poco. Con lui, la sfiga sembrava avere un conto aperto. E se a quel Gran premio in Austria del 1997 - alla sua prima stagione in F1 - fosse finita in un altro modo, la sua intera carriera sarebbe nata sotto una stella del tutto diversa. E chissà come sarebbe andata...