Lele Adani, "ti devi solo vergognare": cosa ha detto in diretta sulla Rai

Per Lele Adani quella di ieri non è stata una serata facile. Seconda voce nella telecronaca Rai di Argentina-Messico, il commentatore ha messo in secondo piano la voce di Stefano Bizzotto. A scatenare Adani è stato Leo Messi, protagonista assoluto della resurrezione dell'Argentina al Mondiale del Qatar dopo la sconfitta con l'Arabia Saudita nella partita inaugurale. E così Adani al gol di Messi ha esultato in diretta così: "Il sinistro migliore del Mondo! Da Di Maria a Messi! Sempre Rosario, la città del calcio, dalla Bajada alla Perdriel, uno per l'altro! Si sblocca la partita!".

Bizotto ha tentato di inserirsi con il suo stile più austero citando dati e statistiche, ma nulla da fare, Adani lo ha zittito: "Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno, troppo spesso criticato. È lui che la tiene in vita. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa. Con Diego dentro tutto è possibile. Ha guardato verso il cielo, verso nonna Celia, il miglior talent scout del mondo, che lo accompagnava agli allenamenti al Grandoli".

E ancora: "Vamos! Tiene aperto un libro Leo, che ce n’è da dire". Ma a quanto pare il suo intervento non è stato gradito dal pubblico che ha seguito la partita da casa. I commenti infatti sono stati impietosi: "Imbarazzante, sconcertante, inascoltabile". E ancora: "Adani si deve solo vergognare, zero professionalità. Davvero impresentabile".