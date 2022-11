Lele Adani, insulti dopo la diretta Rai? Come risponde lui ora

27 novembre 2022 a

a

a

"Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito": Lele Adani, sentito dall'Adnkronos, mette a tacere così le polemiche scatenate sul web. Nelle scorse ore, infatti, molti utenti non gli hanno perdonato l'eccessivo entusiasmo per il gol di ieri di Leo Messi contro il Messico. La seconda voce della Rai dei Mondiali 2022 ieri si era emozionata per i gol del campione argentino, lasciandosi andare ad un racconto del match molto coinvolto.

"Ti devi solo vergognare": Adani nella bufera, cosa ha detto in diretta sulla Rai

La sua telecronaca, però, non ha convinto molti tifosi italiani e utenti del web. "Il sinistro migliore del Mondo! Da Di Maria a Messi! Sempre Rosario, la città del calcio, dalla Bajada alla Perdriel, uno per l'altro! Si sblocca la partita!", ha urlato al microfono Adani. Che poi ha continuato: "Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno, troppo spesso criticato. È lui che la tiene in vita. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa. Con Diego dentro tutto è possibile. Ha guardato verso il cielo, verso nonna Celia, il miglior talent scout del mondo, che lo accompagnava agli allenamenti al Grandoli".

Cassano, flop in Rai? "Non posso dirlo.": con chi ce l'ha, un terremoto

Il commentatore sportivo era stato preso di mira nella giornata di oggi anche dall'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, che auspicava "nel servizio pubblico un maggior equilibrio e rispetto del pubblico".