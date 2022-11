Qatar 2022, Onana sospeso dal Camerun: sconcerto

28 novembre 2022 a

a

a

Colpo di scena a Qatar 2022: André Onana, portiere del Camerun e dell'Inter, è stato escluso dalla lista dei convocati dei Leoni indomabili per la partita decisiva contro la Serbia che apre il programma odierno dei Mondiali. L'ex guardiano dell'Ajax, titolare all'esordio con la Svizzera (terminato con una sconfitta 1-0), è stato escluso per motivi disciplinari.

Impresa Marocco, Sabiri e Aboukhlal affondano il Belgio





Dietro alla decisione di tener fuori Onana ci sarebbero infatti contrasti di natura tattica con il suo allenatore. Secondo quanto riporta The Atletic il ct Rigobert Song (che da calciatore aveva giocato anche in Serie A, con la Salernitana, a fine anni 90) avrebbe chiesto al portiere di giocare il pallone in maniera più diretta, senza correre rischi vicino alla porta. Richiesta non apprezzata da giocatore dell'Inter, che avrebbe discusso con il ct nel corso dell'allenamento di sabato.

Video su questo argomento Qatar 2022, scontri a Bruxelles dopo Belgio-Marocco





Sostituito dalla sua riserva Epassy, ora Onana è alla finestra: non è ancora chiaro se la sospensione sia relativa al solo match contro la Serbia o sarà estesa anche alla terza e ultima gara del girone contro il Brasile. Si capirà nelle prossime ore (a fine primo tempo, la Serbia era in vantaggio 2-1 contro gli africani). Ma in quel caso, il suo Mondiale sia già finito nel modo più deludente e sorprendente possibile.