Cristiano Ronaldo ricopre di insulti il suo allenatore: "Vaff***, fotté***"

Cristiano Ronaldo a volte sembra essere completamente sconnesso dalla realtà. A 37 anni, dopo una prima parte di stagione in cui non ha praticamente mai giocato al punto da essere lasciato libero dal Manchester United, è titolare inamovibile e insindacabile del Portogallo. Eppure ha trovato il modo di prendersela con il c.t. che lo ha messo al centro della Nazionale, ancora una volta.

CR7 ha infatti preso molto male la sostituzione a metà del secondo tempo contro la Corea del Sud: una partita inutile, dato che il Portogallo era già sicuro del primo posto. Ma l’attaccante ha reagito in maniera scomposta al momento del cambio: “Hai una fott*** fretta di tirarmi fuori, vaffanc***”, ha tuonato all’indirizzo del suo allenatore. Il labiale è stato subito ripreso da tutti i siti, in primis da quelli portoghesi. CR7 proprio non riesce a rimanere lontano dalle polemiche, che anzi alimenta con i suoi atteggiamenti: e dire che finora ha disputato un buon Mondiale…

La cosa curiosa è che Ronaldo ha insultato proprio il c.t. che in patria viene accusato di essere troppo legato all’attaccante, non mettendolo mai in discussone. Poi ovviamente a freddo CR7 ha provato a ridimensionare il caso inventando una scusa: “Un avversario mi ha detto di sbrigarmi e allora gli ho risposto di stare zitto perché non ha alcuna autorità per rivolgersi a me in quella maniera”.