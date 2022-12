Leo Messi, il sospetto terrificante: "Le mani della mafia asiatica"

05 dicembre 2022 a

Sei in Qatar e vuoi vedere Leo Messi in azione, magari facendolo nel quarto tra Argentina-Olanda? I prezzi sono da capogiro, e un biglietto viene venduto a non meno di 4.500 euro, ovvero cinque volte il prezzo ufficiale. Che in ogni caso non sarebbe poco, considerando la popolarità del calcio. Di tutto questo si sta approfittando anche la mafia asiatica, che controlla la compravendita dei biglietti. Un tagliando economy per quella che potrebbe essere l’ultima partita di Leo Messi con l’Argentina viene venduto a quasi 5mila euro. Ma il Premium Pack, che garantisce anche la cena nei palchi d’onore, costa mediamente 7.500 euro.

Insomma in tanti vogliono vedere la Pulce all’opera. Uno dei protagonisti assoluti del Mondiale, e per questo motivo è scoppiata la Messi-mania. I tifosi locali erano già innamorati del talento argentino, ma ora che ha trascinato la propria squadra ai quarti di finale, tutti vogliono vederlo all’opera. Quindi è caccia al biglietto contro l’Olanda di van Gaal, perché potrebbe essere l'ultima partita con il sudamericano come protagonista.

Ogni sfida dell'Albiceleste viene vissuta come un evento unico e straordinario. Come è straordinaria la somma richiesta per un tagliando della prossima partita della formazione argentina. E chi sarà presente per assistere al match al Lusail Stadium (venerdì alle 20), sa che dovrà avere un posto in uno degli hotel extralusso della zona, con spiagge private, per garantire la presenza di clienti con un alto potere d’acquisto.

