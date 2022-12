Qatar 2022, Messi si infuria in diretta: "Vattene subito da qui", chi asfalta

10 dicembre 2022 a

a

a

Messi coi nervi a fior di pelle. La Pulce, dopo la vittoria contro l'Olanda ha immediatamente regolato i conti con Van Gaal. Come vi abbiamo raccontato, tra i due c'è stato un diverbio durissimo durante il match e a fine partita. Il tecnico olandese nei giorni che hanno preceduto i quarti di finale aveva detto che è possibile fermare Messi, insomma che non si tratta di un extraterrestre del calcio.

Non basta la rimonta, Olanda battuta ai rigori: l'Argentina vola in semifinale

La Pulce non l'ha presa bene e dopo aver eliminato l'Olanda ha aggiunto che Van Gaal non fa giocare bene le sue squadre, "sanno solo tirare pallonate". Finita qui? Nemmeno per sogno. Messi è apparso davvero nervoso dopo il fischio finale. Infatti davanti alle telecamere, mentre veniva intervistato da una tv spagnola, ha subito messo nel mirino qualcuno che si trovava nei paraggi urlando in diretta: "Cosa guardi scemo?". Poi ha rincarato la dose con parole ancora più dure: "Vattene da qui subito".

"Messi?". Van Dijk sbrocca: la domanda che fa calare il gelo

Insomma il post partita di Argentina-Olanda è stato davvero carico di tensioni e di scontri tra lo stesso Messi e lo staff della nazionale olandese. Ora l'Argentina avrà un cliente rognoso in semifinale: la Croazia che ha eliminato il Brasile. Una sfida apertissima che può riservare non poche sorprese.