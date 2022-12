Qatar 2022, morto all'improvviso un altro giornalista: è giallo

11 dicembre 2022 a

a

a

Dopo la misteriosa morte di Grant Wahl, giornalista della Cbs, un altro fotoreporter è deceduto all'improvviso in Qatar. Si tratta di Khalid al-Misslam. La sua morte è stata annunciata su Twitter dal canale televisivo Al Kass e subito dopo la notizia è stata ripresa dal Gulf Times, che scrive che Khalid "è morto mentre copriva i Mondiali", anche se le ragioni del decesso non sono ancora conosciute. La stazione televisiva Al Kass ha salutato così il suo reporter: "I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-Misslam, un fotografo del dipartimento creativo", si legge sui social.

La nuova improvvisa e tragica morte arriva dopo quella di Grant Wahl, giornalista statunitense che ha perso la vita durante Olanda-Argentina in circostanze che al momento sono ancora misteriose. Secondo il fratello Eric sarebbe stato ammazzato perché favorevole ai diritti Lgbt. "Mi chiamo Eric Wahl. Vivo a Seattle, Washington. Sono il fratello di Grant Wahl. Sono gay", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Sono la ragione per cui ha indossato la maglia arcobaleno ai Mondiali. Mio fratello era sano. Mi ha detto di aver ricevuto minacce di morte. Non credo che mio fratello sia semplicemente morto. Credo sia stato ucciso. E chiedo solo aiuto".