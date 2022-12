Francia-Inghilterra non è finita: spunta la "maledizione" della tv

12 dicembre 2022 a

a

a

Harry Kane colpevole dell’eliminazione dell’Inghilterra contro la Francia? No, per i tifosi non è il secondo penalty sbagliato dell’attaccante, ma piuttosto una maledizione di Itv, ovvero il canale privato britannico che trasmette i Mondiali qatarioti. Un canale che porterebbe sfortuna all'Inghilterra, numeri alla mano: contro la Francia è arrivata la 14sima sconfitta in Coppa del Mondo in oltre 20 anni di trasmissione su ITV. Sono in molti a supplicare chi di dovere di far trasmettere le gare della nazionale solo alla Tv pubblica: "La maledizione di ITV colpisce ancora, in futuro possiamo semplicemente lasciare che la BBC trasmetta le partite?".

"Ci ritroviamo lui": il gol della Francia fa esplodere la bufera sulla Juventus

A sostegno di questa tesi si porta il fatto che gli Europei femminili vinti quest'anno dalle Leonesse inglesi abbiano avuto copertura esclusiva da parte del ‘talismano' Bbc. Si arriva così all'assoluzione completa di Kane: "Harry non è colpa tua, è la maledizione di ITV". Della serie, non è vero ma ci credo.

Vedete questa foto? Ecco il segreto dell'Argentina: il gesto disgustoso | Guarda

Kane dopo la sconfitta si era preso la colpa: “Secondo rigore non calciato come volevo”

Dopo la gara, Kane si era preso le sue colpe per il secondo rigore parato da Lloris: "È stato solo un problema di esecuzione, il primo è stato fantastico mentre il secondo non l'ho colpito come avrei voluto – ha spiegato Kane – Da capitano, mi prendo le responsabilità per quanto accaduto. Farà sicuramente male, l'intera partita farà male, avevamo piena fiducia in quello che volevamo ottenere. Un Mondiale è ogni quattro anni, non è che abbiamo un'altra opportunità l'anno prossimo. Sono sicuro che farà male, non solo per me ma per tutti i soggetti coinvolti. Ma questo è il calcio, questo è lo sport, a volte devi prenderlo sul mento…”.