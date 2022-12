Argentina, Orsato massacrato dai complottisti: "Poco prima del rigore..."

14 dicembre 2022 a

Argentina nettamente in finale dopo il 3-0 sulla Croazia, ma i media balcanici non hanno perso tempo per attaccare il nostro fischietto Daniele Orsato, dando ampio spazio alle proteste dei calciatori biancorossi dopo il fischio finale. In primis Luka Modric, che martedì ha giocato l’ultima sua gara nel Mondiale con la sua Nazionale, ma ci sono anche a voci autorevoli come quella dell'ex arbitro Bruno Maric, che ci è andato giù durissimo: "Anche se non sono uno di quelli che credono nelle teorie del complotto, devo dire che quanto detto da Pepe aveva senso, che l'Argentina è davvero favorita – ha detto a caldo a Sportske Novosti –. Questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. Poteva trattarsi solo di fallo sul portiere. Mi dispiace assistere a una decisione incredibile di Orsato, una decisione che ha un impatto diretto sul risultato. Ingiusto e inaccettabile!".

Modici: “Orsato uno dei peggiori arbitri in carriera”

Ma l'episodio del rigore dell’1-0 non è l'unico finito nel mirino di chi critica la direzione di Orsato: nelle dichiarazioni dei giocatori croati c'è anche un altro momento chiave accaduto poco prima. "L'arbitro non ci ha concesso un calcio d'angolo e l'azione è finita con il rigore per loro, che secondo me non c’era — ha detto Modric —. Non posso credere che l'arbitro abbia assegnato quel rigore, è stato un momento chiave, avevamo il controllo del gioco”.

Sempre per il giocatore del Real, il fischietto di Schio “è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui — ha proseguito —. È un disastro. Complimenti all'Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”.

