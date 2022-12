Marocco-Francia, choc a Montpellier: ragazzino ucciso da un'auto

15 dicembre 2022 a

Un adolescente di 14 anni ha perso la vita ieri sera a Montpellier dopo essere stato travolto da un'auto al termine della partita dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco. Lo ha reso noto la prefettura con un comunicato. Il conducente del mezzo è scappato subito dopo e "il veicolo è stato ritrovato a prossimità dei luoghi dell'incidente e posto sotto sequestro", si legge nella nota. Il ragazzo è morto subito dopo essere arrivato in ospedale.

E' l'episodio più drammatico di una notte di scontri e tensioni tra tifosi in piazza, per una partita considerata dalle autorità a fortissimo rischio per l'ordine pubblico. Dopo il fischio finale del match che ha visto la Francia vincere 2-0 e raggiungere la finale contro l'Argentina, in diverse zone del paese si sono verificati episodi di violenza in strada.

A Parigi gli agenti della polizia sono stati schierati in assetto antisommossa contro i "casseur", che puntavano alle vetrine dei negozi del lusso approfittando della confusione per i festeggiamenti. I blindati della polizia hanno diviso in tre la grande avenue, impossibile da attraversare. La folla di tifosi, con bandiere francesi e marocchine, si è riunita attorno all'Arco di Trionfo e discende gli Champs-Elysées, accendendo una gran quantità di fumogeni, gli agenti hanno cercato di evitare che la confusione degeneri. Nella Capitale erano operativi 2.200 fra poliziotti e gendarmi per evitare ogni incidente di rilievo. Particolarmente fitto il cordone di poliziotti attorno ai negozi di Dior e Rolex, per evitare saccheggi delle eleganti boutique. Tafferugli si sono registrati in serata anche a Lille e a Lione, dove gli agenti hanno dovuto fare uso di lacrimogeni,