Francia-Marocco, Macron umiliato in diretta Rai: "Applaude anche..."

"Applaude anche Sarkozy": la gaffe durante la semifinale dei Mondiali Francia-Marocco non è passata inosservata. Lo scivolone è stato commesso da Antonio Di Gennaro, commentatore del match che alla fine ha visto trionfare i francesi. Dopo il secondo gol dei bleus, infatti, osservando sul monitor le immagini del presidente francese Emmanuel Macron che esultava e batteva le mani per la rete, ha detto: "Applaude anche Sarkozy....".

L'ex calciatore, però, si è reso conto dell'errore e si è subito corretto: "Scusate, Macron!". Con il telecronista Alberto Rimedio che ha aggiunto: "Abbiamo sbagliato presidente". Il lapsus, però, non è affatto sfuggito ai telespettatori, che non hanno perso tempo e sono subito corsi a commentare la gaffe sui social. E così, in pochissimi secondi, i nomi di Sarkozy e Macron sono letteralmente schizzati tra le tendenze di Twitter.

Tante le battute e i commenti ironici sull'episodio. "Napoleone Bonaparte che applaude in tribuna", ha scritto qualcuno a corredo della foto di Macron che applaude. Qualcun altro invece: "La lontananza da Carla Bruni fa bene a #Sarkozy. Lo vedo migliorato". E ancora: "Sarkozy comunque me lo ricordavo più vecchio", oppure "Per la finale tra Francia e Argentina sarà presente anche Charles de Gaulle".