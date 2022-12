Francia, "arriva Benzema": il gelo di Deschamps, polveriera-Bleu

15 dicembre 2022 a

Giroud-Mbappé, nove reti segnate dai due e finale conquistata contro l’Argentina, che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Karim Benzema ai Mondiali, infortunatosi prima di inizio torneo. Domenica prossima contro l’Argentina, la punta del Psg sarà comunque in Qatar, avendo il permesso dal Real Madrid. Che lo faccia per scendere in campo o comunque per mettersi a disposizione in panchina, appare decisamente improbabile, proprio alla luce della decisione presa in precedenza da Deschamps e dell'inopportunità di toccare una macchina che appare perfettamente oliata.

Il giornalista chiede, Deschamps risponde: “Prossima domanda”

Benzema riceverà peraltro la sua medaglia – che sia d'oro o d'argento – dopo aver assistito alla finale, in quanto comunque facente parte della rosa della Francia, anche se ovviamente non potrà sentire suo il successo non avendo giocato neanche un minuto. Intanto nella conferenza del post-partita, un giornalista ha chiesto a Deschamps se Benzema potrà giocare o meno la finale: “Benzema può tornare per giocare la finale del Mondiale?", gli è stato chiesto. Domanda rimasta inevasa, visto che il c.t. francese ha reagito con fastidio: "Non voglio davvero rispondere, mi spiace. Prossima domanda”.

Benzema-Deschamps, rapporto difficile

È evidente che anche dopo essere stato ‘perdonato' dopo la lunga esclusione dalla nazionale, per la ben nota vicenda del suo coinvolgimento nel ricatto a sfondo sessuale a Valbuena, Benzema sia ancora una questione spinosa per Deschamps, che del resto ha vinto i Mondiali di 4 anni fa in Russia esattamente come sta provando a fare oggi: ovvero senza l'attuale Pallone d’Oro.