Leo Messi campione? "La manina della Fifa": girano strane voci

17 dicembre 2022 a

a

a

La Francia è la grande favorita per la vittoria in Qatar. Si tratterebbe per il secondo successo consecutivo ai Mondiali per i Blues, che hanno tutto per centrare l’impresa storica: Mbappè sta confermando di essere attualmente il giocatore più forte e determinante del mondo, ma è tutta la rosa francese ad essere strabordante a livello di talento.

Lele Adani "zittito" dalla Rai? E in Argentina... qualcosa di clamoroso

L’Argentina può sì contare su un Messi in grande spolvero e desideroso di coronare la carriera con un Mondiale, ma al tempo stesso parte svantaggiata rispetto alla Francia, anche in virtù del cammino più “facile” avuto verso la finale. I nostri “cugini” transalpini però non si fidano affatto dell’Argentina, anzi è piuttosto diffusa una teoria del complotto secondo cui la Fifa starebbe facendo tutto ciò che è in suo potere per aiutare Messi a vincere il suo primo Mondiale. “Rmc Sport ha dedicato molti spazi a quest’argomento - scrive il Corriere dello Sport - basandosi su alcuni elementi. Il primo contro cui si punta il dito è Leo Messi. Secondo la tesi complottista, il presidente della Fifa Gianni Infantino non vorrebbe che il giocatore del Psg chiudesse la sua carriera senza aver mai vinto un campionato del mondo”.

"Cosa invidio ad Adani": Bruno Pizzul, impensabile rivelazione sulla Rai

Poi ci sono le accuse mosse da altre nazionali all’Argentina. In particolare Zoran Milanovic, presidente della Croazia, ha accusato Orsato di aver fischiato un “rigore immaginario”. Prima ancora si era lamentato Pepe, difensore del Portogallo: “Non è ammissibile che un argentino ci abbia arbitrato dopo quello che è successo venerdì, con le lamentele di Messi contro l’Olanda. Dopo quello che ho visto oggi, possono anche regalare direttamente il titolo all’Argentina”.

Ascolta "Inter, il cerchio del 5 maggio" su Spreaker.