Qatar 2022, Di Maria-choc: cosa fa mentre gioca la finalissima

Perfetta la partita di Angel Di Maria. L'attaccante dell'Argentina, in finale con la Francia ai Mondiali, si è procurato un rigore e ha segnato un gol. Si tratta di uno più grandi calciatori degli ultimi quindici anni. Il Fideo è sempre stato un protagonista in campo. Questa, per lui, è una vera e propria rivincita. Otto anni fa non riuscì a giocare in finale a causa di un infortunio. Quando è arrivato in Qatar, tra l'altro, non era al meglio e infatti ha giocato poco durante tutto il torneo.

Oggi, però, nel giorno più importante il suo ruolo è stato fondamentale. Dopo il gol, l'attaccante si è anche commosso. Con la Juventus si è visto poco, soprattutto per via dei diversi infortuni muscolari. Mentre, delle sei gare disputate dall'Argentina solo una l'ha disputata per intero, quella contro l'Arabia Saudita. Oggi fin dall'inizio, Di Maria è stato il centro del reparto offensivo, insieme a Messi: al 21′ l'ex del Psg si è procurato un rigore.

Poi al 35′ il raddoppio, grazie a una ripartenza straordinaria. La Francia non è stata in grado di reagire. Di Maria li ha letteralmente spiazzati con un tiro preciso. Ennesimo gol in finale per il Fideo. Subito dopo, lacrime di commozione, simbolo della sua straordinaria carriera.