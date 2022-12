Kolo Muani linciato: "Per l'eternità", l'ultima vergogna dei francesi

21 dicembre 2022 a

Per lui poteva essere la finale perfetta: un ingresso superlativo, una finale rimessa in piedi contro l’Argentina per le sue giocate, prima di quell’errore della penultima azione nei supplementari che poteva dare il successo alla Francia. Ma Kolo Muani, arrivato in Qatar solo il 16 novembre, a due giorni dall'inizio ufficiale del torneo per causa dell'infortunio di Nkunku, si è fatto ipnotizzare da Martinez. A 24 anni sperava di poter vivere la sua serata da sogno, e invece in un istante tutto è diventato buio, dato che i transalpini hanno poi dovuto fare i conti con gli sbagli ai calci di rigori di Coman e Tchouameni (bravo in tal caso anche il portiere Martinez), mentre Montiel ha segnato il rigore decisivo dando il titolo all’Argentina.

Sbaglio Kolo Mouani, L’Equipe: “Troppo ambizioso nell’ultima opportunità”

L’azione di Kolo Muani, nata quasi per caso, è stato l'inizio di un dramma sportivo. Ha calciato male, facendosi ipnotizzare dal numero #23 dell'Argentina. In un video circolato sui social si vede praticamente tutta la panchina della Francia entrare in campo già sicura di andare a festeggiare con lui. Il mattino seguente alla finale è L'Equipe a spiegare il peso di quell'errore: "Muani non sembra aver capito subito la portata di questo stop – si legge dal quotidiano francese –. Troppo ambizioso per cercare di concretizzare un'ultima possibilità. Ma è un'azione che sarà ricordata per l'eternità dalla parte francese".

Clamoroso: Francia, le immagini mai viste. La rissa che ha deciso tutto

La difesa della Nazionale francese

E ancora: "Ricorderà questo colpo nel profondo di lui per diversi mesi, anche anni”, scrive ancora L’Equipe. A difenderlo ci pensa proprio la nazionale francese, che con un tweet ha ricordato un dato statistico importante. "Entrato al 41′, Randal ha vinto 13 duelli in questa finale, quattro più di qualsiasi altro giocatore. Questo è il miglior risultato in una finale di Coppa del Mondo da Gattuso nel 2006 che vinse 17 duelli”.