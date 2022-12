Mpabbè umiliato da Martinez? E Leo Messi al suo fianco... esplode il Psg

21 dicembre 2022 a

Se ‘El Dibu’ Martinez si è spinto oltre, mettendosi il trofeo di miglior portiere dei Mondiali all’altezza dei genitali, ora ne ha combinata un’altra durante i festeggiamenti di Buenos Aires. Il 30enne portiere, decisivo ai calci di rigore contro la Francia, ha infatti preso in braccio una sorta di Cicciobello col volto di Kylian Mbappé. E, come ipotizzato dagli stessi aficionados, ha sorriso quando dalla folla gli è stata lanciata un pupazzetto che richiama uno dei personaggi delle tartarughe ninja.

L'ha preso e poi la ributtato tra la gente divertito. Che c'entra con Mbappé? In un vecchio video il calciatore riceveva una maschera dai compagni di spogliatoio del Psg per la sua presunta somiglianza con uno dei personaggi della serie animata.

“Mbappé è morto”

Sul rettangolo verde, domenica, Martinez e Messi si sono esultati in faccia dopo aver fatto gol, a testimonianza dell'aria che tira tra compagni di squadra nel Paris Saint-Germain e di come certi episodi possano alterare equilibri già difficili tra compagni di club. Nello spogliatoio dell'Albiceleste c'è stato un seguito: a guidare il siparietto è stato sempre lui, Martinez, con il trenino e poi quell'improvviso minuto di silenzio chiamato per la punta francese che "è morta".