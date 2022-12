Brozovic nella bufera: "Saluto nazista", il video-choc

21 dicembre 2022 a

Marcelo Brozovic è uno dei protagonisti di un video diventato virale in Croazia e che ha dato il la a una grossa polemica, ripresa anche dalla stampa internazionale. Il centrocampista dell’Inter e il suo compagno di nazionale Dejan Lovren sono stati ripresi mentre festeggiavano il terzo posto ottenuto al Mondiale di Qatar 2022. I due si stavano divertendo in un locale quando hanno urlato “Za dom spremni”, ovvero “pronto per la patria”.

Un grido accompagnato da un gesto con la mano che era utilizzato nel corso della seconda guerra mondiale dal gruppo fascista degli Ustascia croati. In realtà non si tratta neanche di una cosa nuova, dato che dopo la vittoria ai rigori contro il Brasile ai quarti di finale i calciatori della Croazia avevano festeggiato alla stessa maniera. In quella circostanza mano saliti in piedi sulle sedie e avevano intonati i voti di un’altra canzone dei Thompson, gruppo croato il cui frontman è considerato filo-ustascia.

Il grido “pronto per la patria” è considerato grave perché accompagnato da quel gesto con la mano che è equiparato al saluto nazista “Sieg Heil”. Le parole incriminato sono l’inizio di una canzone della controversa band dei Thompson. Al fianco di Brozovic si riconosce nel video anche Dejan Lovren, ex difensore del Liverpool che attualmente gioca nello Zenit San Pietroburgo.