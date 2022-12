Argentina, Messi barricato in casa: il "dramma" dopo il Mondiale

22 dicembre 2022 a

Continuano i festeggiamenti in Argentina dopo la vittoria in Qatar. E, come previsto, l'accoglienza di Lionel Messi è stata delle più calorose. Il calciatore è tornato a casa nella sua Rosario prima di rientrare a Parigi. La Pulce, però, potrebbe evitare altre apparizioni pubbliche a Natale e restare rintanato con la sua famiglia e gli amici a Funes. Il motivo? I troppi tifosi. Messi ha addirittura faticato a entrare nel garage di casa, letteralmente preso d'assalto da centinaia di tifosi esultanti che cantavano "Dale Campeon".

A nulla sono serviti gli agenti di sicurezza lungo la strada. E solo dopo parecchia fatica le guardie sono riuscite a far passare l'auto guidata dalla moglie del campione. Così Messi avrebbe trascorso "barricato in casa" parte del suo tempo con Gabriel Heinze, ex difensore dell'Argentina e del Manchester United e attuale allenatore del Newell's Old Boys.

Stando a varie indiscrezioni il giocatore dovrebbe trascorrere il Natale con la famiglia e gli amici proprio nella sua casa di Funes per poi tornare in Francia il 28 dicembre. Per quel giorno la sua squadra tornerà in campo contro lo Strasburgo. E chissà che anche per quell'occasione non ci saranno sorprese.