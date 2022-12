Qatar 2022, la foto con cui l'arbitro della Finale umilia la francia

23 dicembre 2022 a

Il mondiale di Qatar 2022 è finito ormai quasi da una settimana: Argentina campione del mondo e la Francia costretta a leccarsi le ferite. Il trionfo di Leo Messi e l'amarezza di Kylian Mbappè, i due che si ritroveranno al Paris Saint-Germain e no, non sarà affatto semplice.

Il mondiale è finito, ma non le polemiche. Tra le molte, ve ne è una sollevata dai media transalpini e che riguarda il gol del 3-2 messo a segno proprio da Messi nei supplementari. Il punto è che prima che la palla entrasse in rete, due componenti della panchina dell'Albiceleste erano entrati sul terreno di gioco. Fattispecie che, a termini di regolamento, avrebbe dovuto determinare l'annullamento del gol. Lo conferma la norma 3.9 dell'Ifab: "Se, dopo che è stata segnata una rete, l’arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c’era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata, l’arbitro non convaliderà la rete se la persona in più era un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete".

Come detto, la questione ha tenuto banco soprattutto in Francia. Ma ora, di quanto accaduto, ha voluto parlare anche l'arbitro della finale, il polacco Szymon Marciniak, accolto con grande orgoglio in patria proprio per aver diretto l'epilogo di questo mondiale in Qatar. E così, Marciniak, nel corso di una conferenza stampa ecco che all'improvviso ha sfilato dal taschino il suo smartphone, lasciando tutti di stucco: ha infatti mostrato una foto...

Nell'immagine, ecco uno screenshot relativo a quanto accaduto proprio pochi istanti prima della fine dei supplementari, quando Kolo Muani aveva sui piedi il pallone del pari, neutralizzato con una parata storica e miracolosa di Emiliano Martinez. In quei momenti, di fatto, quasi tutta la panchina della Francia era già entrata sul campo da gioco, pronta ad esultare per un gol al 118esimo che sembrava fatto e che avrebbe quasi per certo consegnato il titolo di campioni del mondo ai transalpini.

Mostrando le immagini, Marciniak ha commentato talgiente: "E i francesi non hanno menzionato questa foto, dove si vede come ci siano sette francesi in campo. Prima di tutto, questa situazione dovrebbe influenzare il gioco? E qual è stato l'impatto dei ragazzi che si sono alzati e sono saltati in campo? Si sta cercando un appiglio su ogni cosa e questa non è serietà", ha picchiato durissimo. Dunque un'altra stoccata: "Ci sono i giornali seri e quelli che cercano pubblicità. Amici, arbitri in Francia, mi hanno scritto. L'atteggiamento è stato ottimo", ha concluso Marciniak. Nel mirino, certo senza mai nominarlo, per certo c'era anche l'Equipe, che alla sua direzione di gara ha affibiato un secco e ingenerosissimo voto "due".