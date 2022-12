Francia, accusa infamante a Giroud: "Fingeva di non saper parlare"

23 dicembre 2022 a

Bufera su Olivier Giroud. Dopo la deludente prestazione nella finalissima con la Francia, l'attaccante francese è stato pesantemente messo nel mirino da un giocatore dlela nazionale australiana, Cummings. I due si sono affrontati nel girone, nella partita che la Francia ha vinto per 4-1. E proprio in quell'occasione qualcosa sarebbe andato per il verso storto. A quanto pare a fine gara sia Giroud che Mbappè gli avrebbero negato la maglia. Come è noto è consuetudine nel calcio scambiarsi la maglia e di fatto è un gesto sportivo tra avversari portare a casa la divisa per magari conservarla in una collezione che racconta la carriera di un calciatore. Ma per Cummings le cose sono andate male.

E adesso a questo punto arriva il racconto del giocatore australiano che mette in chiaro le cose: "Dopo la gara con la Francia ho effettivamente cercato di avere la maglia di Mbappé e mi ha detto di incontrarlo poi negli spogliatoi – ha detto Cummings al programma televisivo australiano ‘The Project' – Così sono andato fuori dal loro spogliatoio, il magazziniere era lì e gli ho dato la mia maglia: 10 minuti dopo è uscito con la mia maglia e ha detto: ‘No, assolutamente no, Mbappé non vuole scambiarla'. Quindi quando stavo tornando nel mio spogliatoio e ho incrociato Giroud, gli ho chiesto: ‘Per favore amico, posso avere la tua maglia? Sono un tuo grande tifoso, posso averla?".

E ancora: "Giroud Mi è proprio passato accanto fingendo di non parlare inglese! E ha giocato in Premier League per 10 anni! Mi è passato vicino!".