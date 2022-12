Gatera Moussa, il mister pestato e umiliato: cosa lo hanno costretto a bere

23 dicembre 2022 a

Nel calcio africano di alto livello sono ancora molto in voga riti vudù e stregonerie. La magia nera è ancora presente nel massimo campionato del Ruanda. Dirigenti di club, allenatori e giocatori, riporta Fanpage, sono ancora convinti che per vincere occorra fare ricorso a questi malefici. È quindi molto facile vedere portieri che entrano in campo con amuleti vudù o mentre versano degli strani liquidi lungo la linea della porta. Riti che spesso innescano risse tra i giocatori.

Il 7 dicembre scorso, per esempio, poco prima della partita tra Gorilla e Rayon Sport, valida per la 12sima giornata del campionato ruandese, l'allenatore della squadra di casa, Gatera Moussa, ha tentato di entrare con la forza negli spogliatoi del Rayon Sport con una bottiglia piena di liquido per versarlo a terra o lanciarlo sui giocatori. Secondo quanto riporta Sport News Africa, il mister è stato picchiato e costretto a bere la sua stessa pozione con la forza.

Al termine della partita, l'allenatore del Gorilla ha disertato la conferenza stampa dicendo di non stare bene. Al suo posto ci è andato il tecnico dell'altra squadra, Francis Haringo, che ha censurato l'accaduto: "Sono contro la stregoneria nel calcio. Sfortunatamente ci sono persone che pensano ancora che la stregoneria abbia un posto nel nostro calcio. Nel calcio ruandese diversi protagonisti credono ancora nel feticismo, che inebria i giovani. Invece di concentrarsi sul lavoro, alcune persone sprecano il loro tempo in credenze oscure. Dico sempre ai miei giocatori che solo il duro lavoro paga. In una sola parola, è deplorevole. Per me la preghiera è la mia guida". Ma uno dei dirigenti del Rayon Sport ha dichiarato che la stregoneria è una pratica molto comune: "Alcuni presidenti che credono in queste pratiche preferiscono assumere allenatori che vadano nella stessa direzione. Pagano enormi somme agli stregoni, a volte rimanendo senza soldi per pagare i giocatori".

